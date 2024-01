Controlli della polizia ad Acireale e Aci Catena

Per le festività natalizie, la Questura di Catania ha intensificato il dispositivo di controllo del territorio con l’obiettivo di assicurare la prevenzione e la repressione di furti e rapine. I controlli, effettuati dagli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, hanno interessato i comuni di Acireale e Aci Catena. Nell’ambito delle attività di monitoraggio sono stati eseguiti diversi posti di controllo. Sono state sottoposte a controllo 42 persone e monitorati 18 veicoli con diverse sanzioni amministrative comminate a seguito dell’accertamento di contravvenzioni alle norme del Codice della Strada. Un uomo è stato fermato dai poliziotti mentre era a bordo di uno scooter privo della copertura assicurativa e della patente di guida in quanto mai conseguita. Un approfondito accertamento ha consentito agli agenti di rilevare che tali infrazioni gli erano state già contestate nel 2019, per il medesimo veicolo, il quale risultava ancora sottoposto a fermo e sequestro amministrativo. Alla luce di quanto riscontrato, il veicolo è stato confiscato e affidato in custodia giudiziale. Le sanzioni relative alle diverse contravvenzioni contestate ammontano, invece, a circa 8.500 euro.