Posti di blocco della polizia ad Adrano, fioccano multe e sequestri

Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di Adrano hanno effettuato un servizio di controllo del territorio che ha visto il coinvolgimento anche di diversi equipaggi del reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale” di Catania. Sono state controllate 50 persone, 30 autoveicoli e motoveicoli ed effettuati alcuni posti di controllo che hanno portato alla contestazione di diverse sanzioni per violazioni del codice della strada. Due per mancanza di copertura assicurativa che hanno comportato il sequestro amministrativo del mezzo; una per guida di un motociclo senza casco di protezione, con fermo amministrativo del mezzo ed una per mancanza di revisione con ritiro della carta di circolazione. Sono stati denunciati due uomini, di 23 e di 38, anni per guida senza patente poiché recidivi nel biennio. Infine, è stato denunciato un uomo di 66 anni per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Si è presentato presso gli uffici del Commissariato per dichiarare di essersi disfatto della sua auto che era stata posta sotto sequestro amministrativo ed a lui affidata poiché d’intralcio ai lavori di ristrutturazione del condominio dove lo stesso risiede.