Cavallo rinchiuso in una stalla minuscola: denunciato il proprietario

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità nei quartieri cittadini, la polizia di Stato di Catania ha predisposto dei controlli volti ad innalzare i livelli di sicurezza sulle strade cittadine e ad assicurare il rispetto delle regole nell’esercizio delle attività commerciali. Sul campo, gli agenti del commissariato Borgo Ognina e del reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale", con il supporto di pattuglie della polizia locale. Sono state pattugliate con posti di blocco le arterie stradali maggiormente interessate dal traffico veicolare: piazza Mancini Battaglia, piazza Duca di Camastra, via del Rotolo, via Villaglori e la zona di Vulcania.

Durante gli accertamenti sono state identificate 172 persone, controllati 54 veicoli e contestate numerose infrazioni alle norme del codice della strada, comminando diverse sanzioni amministrative per sosta vietata, per guida senza patente, per la mancanza di copertura assicurativa, per guida senza casco e per mancata revisione. In piazza Mancini Battaglia sono stati controllati 4 esercizi commerciali. In particolare, il titolare di un bar è stato sanzionato per occupazione abusiva del suolo pubblico, avendo posto tavoli e sedie sulla strada senza avere alcuna autorizzazione. I tavoli e le sedie sono stati rimossi e sequestrati. Effettuati controlli anche a 12 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

A Picanello sono state anche ispezionate due stalle, con il supporto degli operatori specializzati della squadra a cavallo dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Il titolare di una di esse, un 51enne, è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali, in quanto aveva rinchiuso un cavallo all’interno di un box di ridotte dimensioni, privo di illuminazione naturale e di areazione. Infine, in piazza Bovio, i controlli antidroga hanno consentito di sequestrare una dose di marijuana ad un giovane consumatore che sarà segnalato alla prefettura. Sono stati, inoltre, effettuati controlli presso un istituto superiore, al precipuo scopo di prevenire eventuali fenomeni di spaccio, particolarmente pericolosi laddove interessino contesti ambientali frequentati da giovani.