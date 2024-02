Controlli della polizia a Caltagirone, cinque esercizi pubblici sanzionati

Controllo straordinario del territorio calatino da parte degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone. Durante l’attività, sono state sottoposte al controllo di numerose persone, di veicoli ed esercizi pubblici. Gli operatori si sono concentrati soprattutto in particolari aree a rischio. Nel suo complesso l’attività ha consentito l’identificazione di 123 persone e il controllo di 91 veicoli. Sono state, inoltre, contestate diverse violazioni al codice della strada, soprattutto per guida senza cintura di sicurezza, per assenza di copertura assicurativa, per mancata revisione del veicolo e per guida senza i documenti di circolazione. Mirati controlli sono stati rivolti anche nei confronti degli esercizi pubblici: 12 gli esercizi controllati, 5 dei quali sanzionati per irregolarità di varia natura, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di oltre mille euro.