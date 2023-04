Controlli delle forze dell'ordine nel centro storico, sanzioni per migliaia di euro

Controlli nel centro storico disposti dal Questore nella zona compresa tra via Coppola, via Antonino di Sangiuliano, piazza Bellini e piazza Scammacca e anche su piazza Federico di Svevia e vie limitrofe. In queste aree sono stati dislocati equipaggi della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. l rappresentanti delle forze dell'ordine hanno eseguito diversi controlli: 106 persone, 32 veicoli e due attività commerciali. Questi i numeri diffusi dalla questura. I carabinieri hanno contestato 8 violazioni del codice della strada, per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e guida senza casco, per 9mila euro. La polizia locale ha contestato 9 violazioni del codice della strada, eseguendo 4 fermi amministrativi e sottoponendo a sequestro 2 veicoli. Nel corso dei controlli, infine, la polizia ha fermato e controllato un cittadino straniero a bordo di un motorino su cui aveva apposto la targa di un altro ciclomotore. A seguito di accertamenti il motorino è risultato rubato ed è stato restituito al proprietario. Lo straniero è stato arrestato per ricettazione, resistenza a pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni dello stato.