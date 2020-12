Controlli anti assembramento della polizia: chiuso un circolo di pensionati a Picanello

Sempre in prima linea la Polizia di Stato nel sistema di controlli antiCovid-19, così come voluto dal Questore Mario Della Cioppa, il quale, in considerazione delle contromisure che hanno imposto alla Nazione un giro di vite in occasione delle festività natalizie, ha emanato un’ordinanza ad hoc per la realizzazione di un sistema di servizi di controllo del territorio. È stata pianificata nel dettaglio mirata attività volta al monitoraggio del movimento delle persone sia nell’ambito cittadino sia in relazione agli spostamenti infracomunali. Durante le festività natalizie, non sono mancati i controlli da parte della polizia di Catania, con l'obiettivo principale di impedire ogni forma di assembramento. Già dalla prima mattinata di giovedì 24 dicembre, e per tutti i giorni a seguire sino a domenica 27, considerati giorni “a zona rossa”, il dispositivo di controllo si è messo in moto con tutte le articolazioni della questura: il reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, il reparto Mobile, la polizia di Frontiera, la polizia Scientifica, la divisione Pasi, la polizia Stradale ed i commissariati locali.

Gli agenti hanno controllato il centro storico cittadino e tutte quelle zone fulcro della possibile movida catanese, nonché le principali aree di accesso alla città. Sono stati identificate complessivamente 1100 persone, 30 esercizi commerciali e sanzionate 14 persone per assembramenti. In particolare, nel pomeriggio di ieri la polizia è intervenuta nel quartiere Picanello, all’interno di un circolo ricreativo per pensionati. Si erano infatti riunite più persone per trascorrere il pomeriggio giocando a carte. Sono stati sorpresi ben 11 soggetti, molti dei quali pregiudicati, che non rispettavano la distanza minima di sicurezza interpersonale ed erano riuniti senza indossare i dispositivi di protezione individuale attorno ad un tavolo. Dopo aver sanzionato tutti gli avventori con l'aiuto della polizia municipale, è stato multato il responsabile del circolo, imponendo la chiusura per 5 giorni con l’apposizione dei sigilli al portone di ingresso.