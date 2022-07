"Controlli integrati del territorio” disposti dal Questore: sanzioni per complessivi 78 mila euro

Contrasto alle attività criminali e, più in generale, all’illegalità diffusa, attraverso nuovi moduli operativi denominati “Cit - controlli integrati del territorio” a seguito delle direttive emanate dal Questore di Catania. I controlli hanno riguardato i quartieri “San Cristoforo”, “San Berillo” e le zone di via VI Arile, corso Martiri della Libertà e piazza Dei Martiri della Libertà. A lavoro i commissariati Centrale e San Cristoforo, con il contributo della divisione polizia amministrativa e sociale, del Gabinetto regionale di polizia scientifica, della sezione polizia stradale di Catania, del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale, dei cinofili e delle motovolanti dell’ufficio prevenzione generale nonché della polizia locale.

In totale, sono stati ben 22 gli equipaggi in azione che hanno controllato 111 persone e 43 veicoli Il servizio è stato articolato con posti di controllo su strada, effettuati in piazza Palestro ed in via Poulet, e controlli amministrativi che hanno interessato 3 esercizi pubblici, in particolare una “Sala Giochi” condotta senza licenza, con all’interno 8 videopoker e nella quale i cani poliziotto hanno fiutato una dose di marijuana, nascosta nello stipite della porta di un bagno, che è stata sequestrata a carico di ignoti.

Per le 29 violazioni al codice della strada rilevate (tra cui 6 per la mancanza di patente di guida del conducente, 3 per la mancata copertura assicurativa RCA, 3 per la mancata revisione del veicolo e 3 per la mancanza della targa del veicolo) e le 11 sanzioni amministrative a carico delle attività commerciali (una sala giochi a in San Cristoforo, un negozio di abbigliamento e un minimarket) sono state comminate sanzioni per complessivi 78.000 euro circa, sono stati sequestrati 4 veicoli e 10 sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Controllate anche 8 persone sottoposte agli arresti domiciliari: uno di essi, fermato nel corso dei controlli su strada mentre si trovava a bordo di uno scooter, è stato arrestato perché evaso dai domiciliari.