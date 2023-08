Controlli della polizia ai detentori di armi: una denuncia

Personale del commissariato di polizia di Nesima ha recentemente intensificato le proprie attività di controllo per affrontare l'illegalità diffusa nel territorio di sua competenza. I controlli a tappeto degli agenti si sono concentrati su una serie di verifiche mirate, coinvolgendo soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, possessori di armi, persone, veicoli e attività commerciali.

A tal proposito, un uomo è stato indagato in stato di libertà per non aver segnalato tempestivamente l'acquisto di un'arma. L'arma in questione è stata sequestrata penalmente. Durante i controlli, altre quattro pistole e due fucili, detenuti legittimamente, sono stati temporaneamente ritirati in via cautelare.

Inoltre, da un'operazione di verifica eseguita presso il domicilio di un individuo pluripregiudicato, che si trovava sotto la misura di detenzione domiciliar, è emerso l'uomo esercitava da tempo un'attività abusiva di gestione di un'autorimessa, senza alcuna autorizzazione. Inoltre, in loco sono state individuate numerose irregolarità in materia di sicurezza e igiene. A causa di queste violazioni, l'uomo è stato indagato in stato di libertà per vari reati. Inoltre, è stata contestata la mancanza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con una sanzione prevista pari a 5000 euro.