Controlli in stazione della polizia ferroviaria, sanzioni per quasi 10 mila euro

E' di 593 persone controllate, 43 sanzioni elevate, 85 siti ferroviari ispezionati di cui 75 stazioni, il bilancio dell'operazione della polizia ferroviaria, che si è svolta il 16 novembre scorso su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo anche Catania. Sotto il coordinamento del Centro operativo compartimentale, gli agenti hanno verificato il rispetto delle regole da parte dei passeggeri, come l’uso dei sottopassaggi ed il divieto di inoltrarsi in aree ferroviaria interdette al pubblico. La polfer di Catania ha anche svolto controlli su strada e agli esercizi commerciali della stazione, insieme a delle pattuglie della polizia municipale, che hanno portato ad elevare verbali al codice della strada per 5215 Euro ed al fermo e sequestro di 10 veicoli. Diverse le sanzioni anche agli esercenti, per un totale di 4441 euro, dovute all’occupazione abusiva del suolo pubblico e alla mancanza delle autorizzazioni.