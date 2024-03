Controlli della polizia ferroviaria, sanzioni a commercianti ambulanti e un denunciato per spaccio

Novecentosei persone controllate, 45 siti ferroviari ispezionati di cui 38 stazioni: è il bilancio della quarta operazione "Rail Safe Day" del 2024 in cui sono stati impegnati 83 operatori della polizia ferroviaria della Sicilia. Ieri, su disposizione del servizio polizia ferroviaria si sono svolti controlli straordinari coordinati dal Centro operativo compartimentale.

A Catania, l'attività di controllo, anche in collaborazione con la polizia municipale, nei pressi della stazione centrale, ha portato a comminare nei confronti di commercianti ambulanti, due sanzioni amministrative per un importo pari a poco più di euro 7.000, nonché a elevare ulteriori 8 sanzioni amministrative nei confronti di conducenti non in regola con le norme al codice della strada. Sempre nel Catanese, dall'intensificazione dei controlli in occasione delle festività Pasquali, è stato denunciato in stato di libertà un soggetto dedito allo spaccio, in quanto dopo controlli è risultato in possesso di circa 10 grammi di sostanze stupefacenti e di denaro in contante.