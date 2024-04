Controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie siciliane

Sono 596 le persone controllate, 208 i treni ispezionati e 173 gli agenti impegnati in 86 scali ferroviari della Sicilia nell'ambito della 27esima giornata "Railpol Rad 24 Blue", del compartimento Polfer per la Sicilia, svoltasi nei giorni del 10 e 11 aprile. L'evento è stato organizzata nell’ambito della collaborazione internazionale di polizia, dall’associazione di polizie ferroviarie e dei trasporti europee e Rilpol, durante la quale i Paesi aderenti all’iniziativa hanno effettuato controlli straordinari presso le stazioni, i treni e i depositi di materiale ferroso, finalizzati a contrastare i fenomeni delittuosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario. Gli agenti della Polfer hanno effettuato controlli preventivi ai viaggiatori e ai relativi bagagli sia in stazione che a bordo treno, utilizzando metal detector e palmari di ultima generazione ed ispezionando tre depositi di metallo senza riscontrare la presenza di metalli di illecita provenienza. A Palermo il dispositivo messo in campo ha visto il concorso delle unità cinofile antidroga della locale Questura nonchè dei militari dell’Esercito Italiano impiegati, dallo scorso mese di novembre, a supporto dei dispositivi di controllo e sicurezza messi in campo dalla Polizia Ferroviaria. Inoltre, i poliziotti della Polfer di Messina hanno elevato una sanzione ad una donna che ha attraversato i binari alla stazione di Acireale, mentre a Catania un uomo è stato sanzionato per diverse violazioni del codice della strada.