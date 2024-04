Guida senza casco, sanzioni e fermo amministrativo dei mezzi per gli indisciplinati

Le polizia e i vigili urbani hanno effettuato, diversi posti di controllo, in zona centro storico, sanzionando cinque motociclisti per guida senza casco. Pertanto, sono stati operati altrettanti fermi amministrativi dei mezzi. Gli agenti hanno altresì, proceduto, in un caso, al sequestro del mezzo poiché dal controllo è emerso che il conducente circolava a bordo di uno scooter già sottoposto a fermo amministrativo.

I poliziotti hanno elevato anche altre 2 contestazioni per guida senza copertura assicurativa, inoltre, è stato elevato un verbale per incauto affidamento, uno per guida con patente scaduta di validità, due per guida senza documenti al seguito. Nel corso del servizio, durante il quale sono stati fermati e controllati decine di veicoli, sono state identificate 12 persone, alcune di esse con precedenti e rilevate 16 contravvenzioni alle norme del codice della strada. Le infrazioni maggiormente riscontrate riguardano la guida senza casco, la mancanza di copertura assicurativa e di revisione del veicolo, la guida con patente scaduta e mancanza dei documenti al seguito.

La polizia rende noto che primo trimestre del 2024 sono state elevate 150 sanzioni per il mancato uso del casco protettivo e 260 sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza.