Librino, contestate otto evasioni e ritrovate carcasse di auto rubate

Nei giorni scorsi, personale del commissariato Librino ha eseguito controlli straordinari per contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di competenza e, nella circostanza, sono state controllate anche numerose persone sottoposte a misure restrittive e ricercate autovetture rubate. A tal riguardo, sono state contestate otto evasioni, eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamento in famiglia e stalking, tratto in arresto un 56enne su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania. Inoltre, un uomo di 69 anni è stato sottoposto alla misura della carcerazione dall’ufficio del Tribunale di sorveglianza di Catania in sostituzione della misura dell’ affidamento in prova dei servizi sociali per il reato di furto aggravato. Eseguito, anche, un ammonimento a firma del Questore per violenza domestica. Un' altra persona è stata indagata per maltrattamenti in famiglia.

Controlli al viale Castagnola

Particolare rilievo assume il controllo eseguito in viale Castagnola che ha permesso di indagare un pluripregiudicato di anni 33, responsabile dei reati di violenza, oltraggio, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, invasione di edifici pubblici e ricettazione. Lo stesso, all’alt della polizia, si rifiutava di farsi identificare opponendo resistenza e, allo stesso tempo, fuggiva abbandonando un’autovettura rubata il giorno prima ad Acireale. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario. Il malfattore risulta anche avere occupato abusivamente, assieme alla convivente, un immobile e un altro locale di proprietà del comune di Catania; per tale motivo, entrambi indagati.

Controlli Daspo

Altre due persone sono state indagate per l’inottemperanza delle prescrizioni in materia di Dasp, un altro per il reato di violazione colposa dei doveri riguardanti la custodia di cose sottoposte a sequestro penale, un ‘altra persona per inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall’autorità di Pubblica Sicurezza, uno per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità personale e, ancora, sono state rinvenute diverse carcasse di autovetture, di provenienza furtiva, abbandonate da ignoti malfattori nel verde pubblico creando anche un presunto danno ambientale.