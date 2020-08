Controlli a Librino, due denunce per assegno falso e minacce tra vicini

La polizia di Librino ha effettuato dei controlli sul territorio per dar seguito alle numerose denunce presentate dai cittadini. Un uomo è stato denunciato in stato di libertà per aver tentato di incassare un assegno di 35 mila euro presso una locale Banca con firma contraffatta. Si è giustificato affermando di avere ricevuto detto assegno un ignoto che gli doveva dei soldi. Inoltre, a seguito di liti condominiali, un uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di minacce aggravate, nello specifico ritenuto responsabile di aver rivolto frasi gravemente intimidatorie. La materia del contendere è l’aver murato una finestra del denunciante il quale, per contro, l’ha riaperta e ha determinato l’ira del vicino di casa che ha usato espressioni tipo “Se apri la finestra ti sparo”, finendo poi stato aggredito fisicamente con pugni e calci. Infine, una donna di 34 anni, è indagata in stato di libertà per il reato di evasione. Nello specifico si è presentata in commissariato al fine di sporgere una semplice denuncia di smarrimento, nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari, misura immediatamente ripristinata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.