Controlli della polizia a Librino, identificate 190 persone: 9 denunciati

Controlli della polizia nel quartiere di Librino, svolti con l’impiego di equipaggi delle volanti, del commissariato di Librino e del reparto prevenzione crimine della polizia, con il supporto di equipaggi della polizia locale, settore viabilità. Sono state denunciate due persone. Il primo, un 20enne, è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Paternò, poiché, per l’appunto, è stato trovato in un comune diverso da quello previsto dalla misura di prevenzione irrogatagli. L’altro è, invece, un 45enne, denunciato per furto di energia elettrica, poiché durante le attività di perlustrazione, gli operatori hanno riscontrato l’allaccio abusivo alla fornitura dell’energia elettrica, della sua abitazione.

Analogamente, durante i servizi, sono state denunciate sette persone responsabili dello stesso reato. Nello specifico, nel corso di mirati controlli a persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari, all’interno di un condominio di viale Grimaldi, gli operatori hanno constatato il possibile furto di energia elettrica e, pertanto, hanno richiesto l’intervento di personale specializzato del servizio elettrico, insieme al quale hanno eseguito approfondite verifiche, accertando che diverse unità immobiliari all’interno del complesso immobiliare, erano allacciate direttamente alla rete elettrica pubblica, attraverso l’utilizzo di un dispositivo fraudolento, che consentiva di “bypassare”, di fatto, il contatore. Complessivamente, nel corso dei servizi sono state contestate 7 violazioni al Codice della strada per un valore complessivo di euro 1,500 circa, identificate 190 persone e controllati 93 veicoli.