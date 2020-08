Controlli a tappeto in viale Grimaldi e villaggio Sant'Agata

Nella giornata di ieri, alla luce della recente sparatoria, gli agenti del Commissariato Librino hanno effettuato controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa in viale Grimaldi e villaggio Sant'Agata. Particolare rilievo assume il controllo effettuato presso l'abitazione di due soggetti pluripregiudicati, padre e figlio, entrambi sottoposti agli arresti domiciliari in viale Grimaldi e, al momento del controllo, il figlio è risultato assente poiché evaso. I poliziotti hanno aspettato diverse ore che il detenuto rientrasse a casa ma A.S. di 26 anni non ha fatto rientro.

Pertanto, è stato indagato in stato di libertà per il reato di evasione. A.S. il giorno prima è stato denunciato dai poliziotti poiché ritenuto responsabile, in concorso con altri soggetti, di aver allestito un'officina abusiva con all'interno numerosi motocicli e pezzi di ricambio rubati. Fatto di rilievo è che uno di detti complici, lì presente mentre smantellava un Bmw Gs R 1250 rubato ad un turista, è un dipendente di una concessionaria, quindi particolarmente "professionale e veloce" a smantellare qualsiasi motociclo. In viale Grimaldi sono stati effettuati anche controlli su strada, identificati pluripregiudicati, elevate sanzioni al codice della strada, effettuate perquisizioni personali estese ai veicoli alla ricerca di armi ed altro ancora. Presso un'autorimessa con annesso autolavaggio che ospita centinaia di autovetture e relativi box e posti auto, un primo controllo è stato eseguito dal Commissariato Librino alcuni giorni addietro. Nella circostanza sono stati sorpresi 4 lavoratori in nero uno dei quali percepiva ingiustamente il reddito di cittadinanza e per tale motivo denunciato. Anche un altro dipendente è stato segnalato agli organi competenti in quanto percepiva l'indennità di disoccupazione. Un lavoratore extracomunitario, alla vista della polizia, è riuscito a dileguarsi poiché probabilmente irregolare nel territorio italiano.

Durante il nuovo controllo sono emerse numerose violazioni. In primo luogo lo scarico dei fanghi derivanti dall'attività illegale di autolavaggio direttamente nel sottosuolo, con danno ambientale in una zona, tra l'altro, residenziale. Rinvenuti anche rifiuti speciali pericolosi sul terreno. Per tale motivo, il titolare è stato indagato per lo scarico abusivo delle acque reflue e gestione illegale di rifiuti speciali e si è proceduto al sequestro penale delle attrezzature riguardanti l'attività di autolavaggio e dei rifiuti speciali. Nella giornata di ieri è stato approfondito il controllo assieme all'Asp Spresal, Veterinari e Polizia locale. Il titolare, munito di autorizzazione solo per la gestione dell'autorimessa, è stato indagato in stato di libertà per ulteriori reati, tra cui violazioni in materia di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro, scarico illegale acque reflue e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura tali da creargli gravi sofferenze. Nello specifico è stato trovato un piccolo pony detenuto in luogo anche sporco. Pertanto, sono state adottate immediate misure e ripristinare il benessere dell'animale. Eseguito anche il sequestro penale dell'autolavaggio e contestate, per il momento, sanzioni pecuniarie pari ad euro 8.364. Per quanto di competenza e al fine di irrogare eventuali ulteriori sanzioni, sono stati informati Guardia di Finanza, Ufficio delle Entrate e Inps.