San Gregorio, si intensificano i controlli su strada della polizia locale

La polizia locale di San Gregorio ha intensificato i posti di controllo sul territorio per rendere ancora più sicura la viabilità e garantire il rispetto delle regole comuni del codice della strada. "La nostra presenza sul territorio con più posti di controllo – ha spiegato il comandante della Polizia locale, commissario Mario Sorbello – non deve essere recepita come una presenza repressiva ma una presenza che induce al rispetto delle regole comuni del codice della strada. Ciò comporta una maggiore vivibilità del territorio e maggiore sicurezza sia per le persone, i pedoni, i bambini che si recano a scuola da soli, che per gli automobilisti". I controlli che effettuano gli agenti di polizia locale riguardano i veicoli che circolano a velocità elevata e della loro documentazione, oltre alla salute psicofisica del conducente al momento della guida. "Abbiamo gli strumenti - ha precisato il comandante Sorbello - per verificare sul posto le condizioni del veicolo, sia della documentazione che della persona, e nonostante la carenza del personale, che io spesso lamento, riusciamo ad avere sul territorio una presenza periodica. Tre volte a settimana effettuiamo il controllo sullo spazzamento per la pulizia delle strade, evitando che le auto restino in sosta arrecando nocumento al servizio", ha concluso. In questi ultimi tempi diverse sono state le lamentele pervenute al Comune per via dell’alta velocità dei veicoli in determinate strade.

In queste arterie stradali, però, non è possibile installare i dossi di rallentamento, ce lo spiega ancora il commissario Sorbello: "Abbiamo ricevuto diverse lamentele, da parte dei cittadini che abitano la zona nord del paese le cui strade sono in pendenza, una pendenza che invita gli automobilisti ad acquistare velocità come in via Scala, via Piave e via Catania. Non potendo mettere i dossi in quanto strade di collegamento con altri Comuni e arterie che conducono al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro dobbiamo optare con il posto di controllo e con l’autovelox". Soddisfatto, per il lavoro svolto dalla Polizia locale, l’assessore alla Viabilità e Polizia locale, Salvo Cambria: "Devo ringraziare il comandante e tutto il Corpo di Polizia – ha detto - perché hanno dimostrato, nonostante i pochi uomini a disposizione, di svolgere un lavoro eccellente. Ricordiamo che i servizi spaziano dall’urbanistica al contrasto delle discariche abusive, ridotte quasi al minimo, grazie anche alle fototrap. E ancora: i servizi nei parchi, le ville, le scuole, le piazze, questi sono luoghi sorvegliati e protetti dalla Polizia locale".