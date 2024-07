Giro di vite della polizia nelle attività commerciali della movida di Adrano

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno intensificato i controlli nei locali del centro storico, particolarmente frequentati durante la movida, con l'obiettivo di garantire la legalità, la sicurezza dei cittadini e la serenità degli avventori.

Durante queste operazioni, la polizia ha ispezionato un pub centrale per verificare il rispetto delle normative di sicurezza e delle autorizzazioni necessarie, rilevando diverse irregolarità.

In particolare, la polizia locale ha contestato l'occupazione irregolare del suolo pubblico, emettendo una diffida per ripristinare lo stato dei luoghi. Inoltre, l'Ispettorato del Lavoro ha riscontrato violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disponendo inizialmente la sospensione dell'attività. Questa sospensione è stata successivamente revocata grazie al corretto adempimento da parte dei gestori delle prescrizioni imposte, e una sanzione pecuniaria di 2600 euro è stata inflitta per le violazioni rilevate.

Durante l'operazione, gli agenti hanno anche identificato gli avventori presenti nel locale per escludere la presenza di persone con precedenti di polizia o soggette a misure restrittive che impedissero la frequentazione di tali locali. Non sono emerse criticità di rilievo in questo contesto.

Nella stessa giornata, per prevenire fenomeni di illegalità diffusa, sono stati effettuati ulteriori controlli che hanno portato all'identificazione di 68 persone, di cui 11 pregiudicati, e al controllo di 26 veicoli.