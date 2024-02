Calatabiano, controlli stradali della polizia: fioccano multe per gli indisciplinati

I poliziotti del commissariato di Acireale hanno effettuato dei controlli nel vicino comune di Calatabiano. Il servizio ha consentito di sottoporre a controllo 151 persone e monitorare 97 veicoli. Sono state, inoltre, contestate 8 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada. Tra le infrazioni rilevate: la mancata revisione con conseguente sospensione del mezzo dalla circolazione, il mancato uso delle cinture di sicurezza, la guida con patente scaduta e l'uso del cellulare durante la guida. Per i verbali di contravvenzione sono state contestate infrazioni per oltre mille euro, con decurtazione sulle patenti pari a 15 punti.

Inoltre tre veicoli sono stati sospesi dalla circolazione. Durante il servizio, gli equipaggi sono stati impegnati in operazioni di viabilità sulla SS114 al all’intersezione che collega Calatabiano a Giardini Naxos, a causa di una importante perdita d'olio da un mezzo pesante che ha reso particolarmente insidioso e pericoloso il transito. Le pattuglie sono state impegnate nella gestione della viabilità lungo un’arteria stradale ad alta densità veicolare e in un orario di punta, evitando così ai veicoli in transito di trovarsi in serio pericolo.