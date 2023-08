Controlli della polizia a Nesima, numerose sanzioni e arrestate quattro persone

Nei giorni scorsi, personale del commissariato di Nesima ha controllato 106 persone sottoposte alle misure restrittive degli arresti domiciliari e della sorveglianza speciale e 30 persone sono state indagate per furto in abitazione, per il reato di evasione, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, furto di energia elettrica, diffamazione, truffa, violazione degli obblighi familiari, lesioni personali, minacce e appropriazione indebita.

E ancora una persona è stata indagata per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, una per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, una per violazione in materia di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro, 1 per trasporto abusivo di armi, 1 per lesione personali e minacce e, ancora, 1 per il reato di maltrattamenti di animali, ciò per aver detenuto diversi cani in condizioni incompatibili con la loro natura (denutriti e costretti a vivere in mezzo ai rifiuti) tali da creargli gravi sofferenze. I cani sono stati sequestrati e affidati ad un rifugio.

Quattro persone sono state arrestate: due in esecuzione dell’ordinanza di espiazione di pena e una per il reato di detenzione e spaccio di sostanze tupefacenti. Durante le operazioni di polizia, sono stati controllati anche numerosi veicoli, persone ed elevate sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, eseguiti anche sequestri amministrativi di veicoli. Infine, insieme al reparto prevenzione Crimine Sicilia orientale e polizia locale, sono stati eseguiti vari controlli e, oltre alle varie sanzioni per violazione al Codice della Strada e controllo di persone sottoposte a misure restrittive, sono stati sanzionati anche 3 esercizi commerciali per occupazione del suolo pubblico.