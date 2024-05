Controlli della polizia in piazza Università: sequestrate 14 bici elettriche truccate

Un'operazione congiunta della sezione polizia stradale e delle volanti della questura di Catania, con il supporto del gruppo specializzato per il controllo del circolante del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del centro prova autoveicoli di Catania, ha portato al sequestro di 14 biciclette elettriche truccate e alla multa di altre 22.

L'operazione, che si è svolta questa mattina in un'area a traffico controllato del centro storico, ha avuto come obiettivo il contrasto all'utilizzo di biciclette elettriche modificate illegalmente per superare i limiti di velocità e potenza previsti dalla legge.

I mezzi fermati sono stati sottoposti a un controllo approfondito con l'ausilio del banco prova velocità della Motorizzazione, che ha permesso di accertare le loro reali prestazioni. Come sottolinea la polizia, i veicoli a pedalata assistita consentiti per legge sono quelli dotati di un motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua massima di 0,25 KW, che si disattiva automaticamente quando la bicicletta raggiunge i 25 km/h o se il ciclista smette di pedalare.

Nel corso del servizio è emerso che ben i due terzi delle biciclette elettriche controllate non erano in regola con le norme del codice della strada. Per questo motivo, oltre ai sequestri, sono stati effettuati 8 fermi amministrativi e 22 contravvenzioni per violazioni relative alla mancanza di patente, casco, immatricolazione, targa e assicurazione R.C.A.

L'operazione, che si inserisce in una serie di attività volte a garantire la sicurezza stradale, ha ricevuto il plauso di molti passanti, che hanno apprezzato l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare un fenomeno che mette a rischio la vita di pedoni e ciclisti.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale