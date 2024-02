Prostituzione su strada, intensificati i controlli da parte della polizia

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, serali e notturni, la polizia ha effettuato mirata attività finalizzata alla prevenzione e contrasto dei reati predatori e delle condotte legate al fenomeno della prostituzione esercitata su strada, in diverse vie del centro cittadino. Una problematica segnalata, in diverse occasioni, da parte dei residenti della zona.

In campo i poliziotti della squadra mobile, del commissariato “Centrale” e della polizia scientifica. Individuate preventivamente le zone operative d’intervento – viale Africa, piazza Galatea, piazza Papa Giovanni XXIII, via VI Aprile e kiazza Dei Martiri – gli agenti hanno monitorato costantemente l’area per scongiurare la presenza di donne dedite alla prostituzione su strada.

Durante l’attività di perlustrazione, intorno alle ore 20, all’incrocio tra via VI Aprile e via Tezzano, sono state individuate e identificate due ventenni, di origini bulgare, intente ad adescare clienti. Sottoposto a controllo anche un potenziale cliente, proveniente dalla provincia etnea, il quale a bordo di propria autovettura si intratteneva a conversare con le due cittadine straniere. Poco distante, all’intersezione tra piazza Papa Giovanni XXIII e via Marchese di Casalotto, altre pattuglie hanno sottoposto a controllo altre due ventenni, di origini bulgare, intente ad esercitare la prostituzione su strada.

Le 4 persone fermate, in quel momento sprovviste dei documenti d’identità, sono state accompagnate presso gli uffici del commissariato “ventrale” e con il supporto della polizia scientifica sono stati effettuate le procedure di identificazione. Sono risultate essere incensurate e stabilmente residenti in città. Il servizio di prevenzione territoriale per il contrasto alla prostituzione su strada, che si è protratto nelle ore notturne, ha consentito di identificate complessivamente 11 persone – di cui 4 cittadini stranieri e 6 gravati da precedenti di polizia – nonché, di controllare diversi veicoli.

