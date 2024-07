Calatabiano e Fiumefreddo, controlli straordinari della polizia

Un nuovo controllo straordinario del territorio nei comuni di Fiumefreddo e Calatabiano è stato coordinato, nello scorso fine settimana, dagli agenti del commissariato di Acireale in collaborazione con la polizia locale. I poliziotti hanno allestito diversi punti di controllo fissi e mobili in diversi punti chiave del territorio tra Fiumefreddo e Calatabiano, per verificare il rispetto delle regole e per prevenire fenomeni di illegalità.

Sono state identificate 179 persone e controllati 93 veicoli, elevando sanzioni per 1039 euro per numerose infrazioni al codice della strada. In particolare, un uomo è stato sorpreso alla guida della sua auto senza assicurazione per la responsabilità civile, con il conseguente sequestro amministrativo del mezzo, mentre un altro automobilista è stato sanzionato per la mancata revisione del veicolo, comportando la sospensione dalla circolazione del mezzo. Ulteriori controlli in tutti i comuni afferenti alla giurisdizione del Commissariato di Acireale sono stati programmati già per i prossimi giorni. L’attività si inserisce tra le azioni fortemente volute dal questore per assicurare una capillare presenza della polizia anche nei comuni della provincia.