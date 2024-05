Nuovi controlli della polizia a San Berillo, sgomberate due case di appuntamenti

Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Catania nel rione San Berillo. Ieri, un dispositivo di agenti ha pattugliato la zona senza soluzione di continuità, effettuando posti di controllo agli incroci, stazionamenti fissi e pattugliamenti dinamici, sia a bordo di auto civetta che in borghese.

Le attività, coordinate dal commissariato di pubblica sicurezza "centrale", hanno visto l'impiego di quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale, una squadra del reparto mobile e una pattuglia della polizia locale.

In particolare, è stato effettuato un intervento congiunto con gli uffici competenti del Comune di Catania in via Caramba, dove sono stati saldati e murati gli ingressi di due immobili fatiscenti utilizzati per l'esercizio della prostituzione. Le due donne che vi si trovavano sono state identificate e accompagnate in ufficio per l'identificazione.

Una squadra del reparto mobile ha svolto un presidio fisso in piazza Turi Ferro per prevenire i reati predatori, come i furti su auto e la presenza di parcheggiatori abusivi. Proprio in questo contesto, gli agenti, su segnalazione di un cittadino, hanno intercettato e controllato due giovani su via Sturzo. I due, entrambi di Paternò, sono stati trovati in possesso di un cacciavite e, a breve distanza, è stato rinvenuto un motociclo parcheggiato con motore acceso e risultato rubato un anno prima. I giovani non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili sulla loro presenza e uno di loro, con precedenti, è stato denunciato e segnalato per un divieto di ritorno nel Comune di Catania.

La polizia locale, invece, ha sanzionato quattro locali di somministrazione di alimenti in piazza Turi Ferro per occupazione abusiva del suolo pubblico. In due di questi locali, gli operai avevano installato senza autorizzazione pali e una pedana metallica che invadevano metà del marciapiede.

Sul fronte del controllo del rispetto delle norme regolatrici la circolazione stradale, sono stati controllati 78 veicoli, identificate 135 persone ed elevate 2 infrazioni al codice della strada per omessa revisione. Infine, è stato effettuato un controllo avventori in una sala giochi chiosco bar, dove sono state identificate 11 persone, di cui 6 con precedenti di polizia.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale