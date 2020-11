Controlli della polizia a San Cristoforo, Librino e San Giovanni Galermo

Lo scorso sabato sera, le volanti della polizia hanno arrestato Maria Giovanna Giuffrida, 30enne, in esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere emesso il 4 novembre scorso dalla sezione Gip del Tribunale di Catania. La donna, che era stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una rapina, si era resa responsabile di evasione. La stessa è stata rintracciata in zona San Cistoforo dagli equipaggi impegnati nell’attività di controllo del territorio e dopo gli adempimenti di rito condotta a Piazza Lanza. Nel corso della notte, inoltre, dopo ulteriori controlli nei quartieri Librino e San Giovanni Galermo, i poliziotti hanno trovato e sequestrato a carico di ignoti marijuana. Nello specifico all’interno del vano scala di uno stabile in viale Nitta sono stati rinvenuti 20 grammi di marijuana, mentre dentro l’ascensore di un palazzo di via Capo passero sono stati trovati altri 41 grammi.