Controlli della polizia a San Cristoforo, sanzioni per chioschi e bar

Nel pomeriggio dello scorso fine settimana, gli agenti della polizia hanno eseguito mirati servizi di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo, al fine di prevenire ed eventualmente contrastare reati predatori ed attività illegali in genere. Un'intensa attività di controllo che ha visto scendere in campo gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza San Cristoforo, del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale, della squadra cinofili della questura di Catania, con unità cinofile antidroga, insieme al personale della polizia locale. Numerosi i posti di controllo effettuati, che hanno consentito di controllare numerosi veicoli ed identificare quasi 100 persone. Nella circostanza sono state contestate ben 16 contravvenzioni al codice della strada. Oggetto di verifiche sotto il profilo amministrativo, sono stati anche alcuni chioschi e bar della zona. Di questi tre sono stati contravvenzionati per irregolare occupazione del suolo pubblico.