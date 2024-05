Controlli stradali della polizia anche a Milo e Santa Venerina

Gli agenti del commissariato di Acireale e del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale di Catania hanno svolto un servizio straordinario di controllo nei comuni di Santa Venerina e Milo. L’intervento è stato eseguito nell’ambito del "modello Trinacria", il piano d’azione volto a rafforzare l’attività di prevenzione e controllo, e si è svolto con la collaborazione di due equipaggi della polizia locale dei comuni interessati. Sono stati effettuati posti di blocco all’ingresso dei due paesi e accertamenti itineranti, grazie ad un pattugliamento dinamico del territorio. Complessivamente, sono state controllate 151 persone e 103 veicoli e sono state elevate 14 contravvenzioni al codice della strada per un valore di 9 mila euro, decurtando 23 punti complessivi sulle patenti.

Tre persone sono state sanzionate per la mancata copertura assicurativa, cinque per la mancata revisione periodica e un’altra persona è stata sanzionata per guida senza patente perché mai conseguita. Per queste violazioni, si è proceduto al sequestro e al fermo amministrativo di quattro veicoli e alla sospensione dalla circolazione di altri 5 mezzi. L’attività di controllo ha riguardato anche il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti,con l’impiego di unità cinofile della questura di Catania. Il commissariato di Acireale sta già programmando altri interventi per le prossime settimane in tutti i comuni ricadenti nella giurisdizione di competenza.