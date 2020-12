Fugge dalla polizia, gli agenti lo trovano con crack, cocaina ed "erba"

Nella giornata di ieri, gli agenti delle volanti hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti C.C., catanese del 1981 e pregiudicato. Una pattuglia ha notato un gruppo di giovani dinanzi a un edificio, situato in viale Grimaldi che, alla loro vista, entravano repentinamente all’interno dello stabile. Gli operatori hanno quindi deciso di fare ingresso nell’edificio e, percorse le rampe di scale, sono giunti al locale sottotetto, notavando un individuo sospetto. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 67 grammi di cocaina, 12 grammi di marijuana, 25 grammi di crack e di un bilancino di precisione. E' stato quindi arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.