Controlli a tappeto della polizia stradale, numerose sanzioni e patenti ritirate

Si è conclusa con successo la campagna europea RoadPol "Truck & Bus", che ha visto la polizia stradale di Catania impegnata in un'intensa attività di controlli sui veicoli adibiti al trasporto di persone e merci. L'obiettivo era quello di elevare gli standard di sicurezza stradale e sensibilizzare i conducenti di mezzi pesanti sui rischi derivanti dal mancato rispetto delle normative.

Per un'intera settimana, gli agenti della polizia stradale hanno presenziato in diversi punti di controllo, principalmente sulla tangenziale di Catania e in alcune zone urbane. L'operazione è stata condotta con il supporto del gruppo specializzato per il controllo del circolante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dgt del Sud, con sede a Bari.

I controlli hanno portato all'ispezione di 56 veicoli, sia nazionali che internazionali. Sono state elevate 18 sanzioni, con il ritiro di tre patenti e la decurtazione di 30 punti.

Le principali infrazioni accertate dagli agenti riguardano: frodi o alterazioni del cronotachigrafo, 16 casi. violazioni dei limiti di velocità, 3 casi e inosservanza della normativa comunitaria su tempi di guida, pausa e riposo: 2 casi. Oltre alle sanzioni, in un caso è stato intimato il divieto di proseguire il viaggio. Sono state inoltre contestate cinque sanzioni per irregolarità documentali.