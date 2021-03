Pregiudicato denunciato per porto d'arma dopo un controllo in via Plebiscito

Gli della sezione volanti della questura etnea hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 46 anni per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. All'una di notte percorreva a forte velocità via Plebiscito a bordo della sua auto ed è stato pertanto fermato e sottoposto a controllo da una pattuglia. Il soggetto in questione, con alle spalle numerosi precedenti penali, è stato trovato in possesso di un coltello lungo 10 centimetri, occultato all’interno di un borsello. E' stato quindi denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente per la violazione delle prescrizioni volte al contenimento del rischio epidemiologico, in quanto circolava fuori dal proprio comune di residenza e in orario non consentito.