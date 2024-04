Controlli della polizia a Vizzini, identificate 139 persone e fermati 57 veicoli

Proseguono i controlli straordinari del territorio in tutta la provincia di Catania da parte della polizia. In particolare, l’attività si è concentrata nei giorni scorsi nel territorio del comune di Vizzini, ed è stata eseguita dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone in collaborazione con gli operatori del reparto prevenzione crimine “Sicilia orientale”.

L’attività di controllo del territorio, anche del centro cittadino, è stata realizzata con l’obiettivo di prevenire la commissione di reati predatori e garantire l’osservanza delle norme del codice della dtrada. Oggetto dei controlli sono state, in particolare, le principali zone cittadine di passaggio di persone e mezzi, nonché le aree di maggiore aggregazione e gli esercizi commerciali.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati numerosi posti di controllo, identificate 139 persone e fermati 57 veicoli con contestazione di diverse violazioni del codice della strada. Queste ultime, nello specifico, per la mancanza della revisione del veicolo periodica, con conseguente sospensione della carta di circolazione e mancato uso dei sistemi di protezione (cinture di sicurezza).