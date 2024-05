Due noti pluripregiudicati arrestati dagli agenti delle volanti

Gli agenti delle volanti della questura di Catania hanno tratto in arresto per evasione un noto pregiudicato catanese di 39 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Transitando per viale Kennedy con l'auto di servizio, hanno infatti incrociato un’auto il cui conducente ha effettuato una brusca manovra nei pressi della piscina comunale. Gli agenti, a quel punto, hanno raggiunto la macchina e sottoposto il conducente a controllo. L’uomo ha fornito agli operatori false generalità, così come rilevato da ulteriori accertamenti, per evitare di essere arrestato. Il controllo eseguito nell'immediatezza ha vanificato il suo maldestro tentativo e il 39enne è stato ricollocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Inoltre, è stato anche denunciato per aver fonito false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Nel corso di un ulteriore controllo, in piazza Stazione Acquicella è stato fermato un altro pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, un 29enne catanese autore di numerose evasioni dagli arresti domiciliari. Su suo conto pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed era ricercato da giorni. A quel punto i poliziotti lo hanno tratto in arresto. Al termine degli accertamenti di rito, e informato il pubblico ministero di turno, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza.