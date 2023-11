Controlli a largo raggio a Zia Lisa, sanzioni complessive per oltre 13mila euro

Nella giornata di ieri la polizia ha messo in atto un ampio piano di azioni di controllo del territorio nelle periferie urbane. Questi servizi, coordinati dal Commissariato di Librino si sono svolti nella zona di via Zia Lisa, e hanno riguardato un totale di 166 persone e 85 veicoli. Durante queste operazioni, sono state riscontrate 18 violazioni delle norme del codice della strada.

In particolare, tre conducenti sono stati sanzionati pecuniariamente e i loro veicoli sono stati sequestrati poiché privi di copertura assicurativa. Inoltre, due individui sono stati fermati alla guida nonostante non avessero mai conseguito la patente di guida, subendo sanzioni pecuniarie e il fermo amministrativo del veicolo. Quattro veicoli sono stati sospesi dalla circolazione in quanto non erano stati sottoposti alla revisione periodica.

I servizi di controllo del territorio hanno anche coinvolto verifiche presso alcune attività commerciali nella zona, tra cui un negozio di auto-ricambi usati. All'interno di questo esercizio è stata rilevata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto e sono emerse carenze documentali che richiederanno ulteriori verifiche nei prossimi giorni. Alcuni bar situati nella zona di intervento sono stati sottoposti a controllo, con due di essi che saranno oggetto di ulteriori indagini e procedimenti amministrativi. In totale, le sanzioni pecuniarie applicate durante questi servizi di controllo ammontano a un importo di 13.490 euro.