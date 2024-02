Evade dai domiciliari e va a spasso con il kit dello scassinatore: 20enne arrestato

I poliziotti delle volanti hanno arrestato, in via Mirko, un ventenne evaso dagli arresti domiciliari. Il giovane è stato notato, insieme a un altro ragazzo, mentre a bordo di uno scooter giravano senza meta a tarda ora nel quartiere Picanello.

Dopo aver identificato i due giovani, gli agenti hanno accertato che il conducente dello scooter era un pregiudicato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, allontanatosi dalla propria abitazione. L'evaso, ventenne, è stato trovato in possesso di una smerigliatrice flex a batteria e di diversi cacciaviti. Così il giovane è stato arrestato per il reato di evasione e denunciato per di possesso di chiavi alterate e grimaldelli e oggetti da scasso. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. All’arrestato sono state anche contestate diverse violazioni alle norme del codice della strada.