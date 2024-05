Controlli interforze per il primo maggio: 266 persone identificate ed un arresto

Per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, come già annunciato nei giorni scorsi, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tra il Prefetto di Catania e i vertici provinciali delle forze dell'ordine erano state tutte le necessità connesse allo svolgimento di alcuni rilevanti eventi musicali organizzati in diverse strutture del viale Kennedy. Sono stati predisposti, tramite un'apposita ordinanza del questore, dei servizi di controllo interforze coordinati dai funzionari della questura di Catania, che hanno visto scendere in campo anche l’Arma dei carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale.

La giornata di ieri è stata contraddistinta da un intenso afflusso turistico e dalle tradizionali gite fuori porta, che hanno affollato anche il litorale catanese e il boschetto della Plaja. A vigilare sulla sicurezza in queste aree sono stati gli agenti della squadra a cavallo della polizia di Stato. Il costante monitoraggio del flusso veicolare è stato effettuato anche tramite l'aiuto dell’elicottero del reparto volo della polizia di Palermo, per prevenire ogni forma di illegalità lungo il litorale e nel centro storico, in cui hanno operato le pattuglie delle volanti, i motociclisti della polizia, i carabinieri e la guardia di finanza, anche avvalendosi delle unità cinofile durante lo svolgimento dei posti di controllo. Le pattuglie della polstrada sono state impegnate sia in strade urbane che in quelle extraurbane.

In tutto sono 266 le persone identificate, 194 i veicoli controllati, 66 le contestazioni al codice della strada elevate per il mancato uso del casco protettivo, per guida senza patente, per la mancata revisione e mancanza della copertura assicurativa. Sono stati sanzionati 5 parcheggiatori abusivi e segnalate 6 persone per uso personale di stupefacenti. In particolare, durante un controllo ad un 21enne catanese a bordo di un’auto, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo 10 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 10 grammi. Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e guida sotto l’effetto di droghe. Il fiuto dei cani antidroga della polizia di Stato, durante un controllo ad un 30enne catanese che guidava uno scooter, ha consentito di rinvenire all’interno del marsupio 81 grammi di marijuana, suddivisa in 28 dosi. L’uomo è stato tratto in arresto e la droga posta sotto sequestro.