Agricoltura, firmato un decreto per nuovi controlli frontalieri a tutela dei prodotti bio

Il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, ha firmato il decreto ministeriale riguardante i posti di controllo frontalieri autorizzati per i controlli ufficiali all’importazione di prodotti bio. Il decreto provvede ad aggiornare l’elenco dei posti di controllo frontaliero autorizzati per le verifiche all’importazione di animali, prodotti di origine animale e non, del regolamento Ue 2017/625, biologici o in conversione, in accordo con l’elenco dei pcf pubblicato dal ministero della Salute. Con il provvedimento viene inserito il posto di controllo frontaliero di Catania Porto ed è prevista una semplificazione nella modalità di aggiornamento e pubblicazione dell’elenco dei pcf autorizzati. Per il sottosegretario con delega al biologico si tratta di "un ulteriore tassello che va nella direzione di potenziare il nostro sistema di controlli, a tutela e garanzia di consumatori e operatori", conclude D’Eramo.