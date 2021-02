Posti di blocco per reprimere i reati nelle zone "calde" di Librino

Nell’ambito del piano di controllo del Comando Provinciale per il monitoraggio ed il contrasto alle attività illecite nei quartieri periferici catanesi, i carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno effettuato un servizio a largo raggio nel quartiere di Librino. In particolare l’attività è stata principalmente incentrata sul controllo di soggetti detenuti agli arresti domiciliari, spesso responsabili di evasione, verificandone la regolarità nei 41 casi presi in esame. Nel corso del controllo, sono stati istituiti numerosi posti di blocco nei punti nevralgici di Librino, identificando 47 persone e verificando 34 veicoli, con 12 infrazioni al codice della strada e con relative sanzioni ammontanti ad oltre 12 mila euro. Si è poi proceduto al fermo amministrativo ed al sequestro di 3 veicoli.