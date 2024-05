Controlli contro il "lancio del sacchetto": ad Aci Catena installate altre telecamere

Prosegue la lotta agli incivili ed ai pendolari del "lancio del sacchetto" ad Aci Catena. Nei giorni scorsi, la polizia locale, i carabinieri, il direttore esecuzione contratto della ditta appaltatrice raccolta rifiuti Alessandro Coco, il sorvegliante Salvo Sparti ed il responsabile comunale servizi ecologia, Francesco Agostino, hanno eseguito una massiccia operazione di controllo e bonifica in alcune zone del territorio comunale. Diverse le sanzioni elevate. In particolare, sono stati multati 5 cittadini, di cui 2 recidivi e provenienti da altri comuni. E' stato eseguito un monitoraggio delle discariche esistenti in via Ricca e sono state installate nuove telecamere di sorveglianza.

"Grande rispetto per chi osserva i calendari di conferimento e tipologia di rifiuto, battaglia contro chi si ostina a violentare le strade del nostro territorio. Saremo inflessibili", commenta il sindaco Margherita Ferro, che ha partecipato alle operazioni di controllo e bonifica. "Il passaggio, seppur ampiamente conosciuto, è delicato e riguarda le piattaforme in cui confluiscono i rifiuti indifferenziati, che sono per la maggior parte sature o quasi stracolme. In queste condizioni, i rifiuti vengono spostati in altre regioni. Un iter che ha un costo che qualche anno fa era di 110 euro a tonnellata. Oggi per i Comuni sopra il 65% di raccolta differenziata è di 240 euro e per coloro che, invece, il 65% non lo raggiungono, è di ben 400 euro a tonnellata".