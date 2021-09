Ristorante di Capo Mulini non rispetta la "zona gialla", chiuso per 5 giorni

Proseguono i controlli della polizia per il rispetto delle regole relative alla zona gialla. Nella serata del 9 settembre gli agenti del commissariato di Acireale hanno effettuato un controllo in un ristorante all’aperto sul litorale di Capo Mulini dal quale proveniva musica ad alto volume. Gli agenti hanno verificato la presenza di circa 80 avventori, occupanti tavoli ravvicinati tra loro, distribuiti in numero ben superiore ai quattro consentiti, appurando immediatamente la violazione delle regole stabilite.

Molti dei presenti, accortisi del controllo in atto, hanno cercato di allontanarsi dal locali e altri si sono alzati dal tavolo allo scopo di rendere difficile la loro individuazione nei tavoli in sovrannumero e, quindi, evitare la sanzione. Inoltre è stata accertata la presenza di un duo canoro, con impianto di amplificazione e tastiere, che eseguiva musica dal vivo a volume elevato, circostanza, anche questa, non consentita dalle attuali restrizioni per prevenire la diffusione del Covid. Peraltro, il titolare del locale non era in possesso della prevista autorizzazione della Siae. Così è scattata la sanzione per 400 euro e la chiusura per cinque giorni della attività.