Nuovi controlli a San Berillo Vecchio: multati tre parcheggiatori abusivi e scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica

Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, gli agenti del commissariato centrale e del reparto prevenzione crimine, con il supporto operativo di unità cinofile della questura, di alcune pattuglie della polizia locale e di personale Enel, hanno eseguito una capillare perlustrazione del quartiere di San Berillo vecchio. Gli agenti del reparto prevenzione crimine hanno allestito dei posti di controllo nei punti di accesso al quartiere, fornendo una cornice di sicurezza ai colleghi impegnati nella ricerca di droga occultata in anfratti murari, tipica modalità di spaccio finora registrata. All’interno del quartiere sono poi stati effettuati dei controlli per verificare la regolarità degli allacci elettrici nella zona, riscontrando un allaccio abusivo alla rete pubblica in via Carambia, realizzato tramite un cavo "volante" che alimentava un locale chiuso all’esterno con un lucchetto.Il proprietario dell’immobile, un 47enne, è stato denunciato per il reato di furto di energia elettrica.

Proseguendo con i controlli, è stato fermato un cittadino straniero privo di documenti, risultato poi irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di ordine di espulsione dell’ottobre 2023 con il quale gli veniva intimato di lasciare l'Italia entro 7 giorni. L’uomo, un 56enne, è stato, denunciato ed accompagnato all’ufficio immigrazione, dove è stato adottato un ulteriore provvedimento di allontanamento. Complessivamente sono state identificate 135 persone, controllati 61 veicoli ed elevate svariate sanzioni al codice della strada, in particolare per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa. Nel corso delle attività di pattugliamento, i poliziotti , hanno sorpreso 3 parcheggiatori abusivi su piazza Turi Ferro, un sudanese 40enne, un bulgaro 39enne ed un siracusano 39enne: sono tutti stati sanzionati ed allontanati dal posto. Infine, sono state eseguite delle verifiche amministrative su 4 esercizi pubblici, due dei quali sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico e carenze igienico- sanitarie.