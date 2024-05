Controlli a San Berillo contro automobilisti indisciplinati, prostitute e parcheggiatori

Proseguono i controlli del territorio disposti dal questore di Catania nella zona del centro storico e del quartiere di San Berillo Vecchio.

Gli agenti si sono soffermati sulla lotta contro la prostituzione su strada. Il dispositivo preventivo messo in campo ha visto la partecipazione di personale appartenente a varie articolazioni, tra cui: un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale", agenti della scientifica, un equipaggio della polizia locale. Il coordinamento è stato affidato al commissariato Centrale.

Una prima parte delle ispezioni è stata messa in atto in via Sada, via Rizzo, via Di Prima e via Sturzo, nonché in piazza della Repubblica e nelle più distanti via VI Aprile e via Ventimiglia, angolo via Teatro Massimo. Gli operatori hanno vigilato sul traffico veicolare e sul rispetto delle norme di circolazione stradale, facendo anche prevenzione contro i reati predatori. Tra cui, i furti d’auto e su auto. Sono state identificate tre donne straniere che si prostituivano in strada. Una signora è risultata di nazionalità colombiana, irregolare sul territorio nazionale e, pertanto, messa a disposizione dell’ufficio immigrazione per le specifiche competenze.

In via VI Aprile un automobilista è stato visto mentre parlava con una prostituta, occupando parte della carreggiata. È stato sanzionato per aver violato la norma del codice della strada prevista per chi effettua "sospensioni della marcia che rechino intralcio alla circolazione stradale oltre il tempo strettamente necessario alla discesa e salita di una persona". Lo stesso signore,è stato anche multato per guida senza aver conseguito la patente.

In serata, inoltre, è stato denunciato e sanzionato un parcheggiatore abusivo in piazza Carlo Alberto. Aveva già a suo carico precedenti penali ed era destinatario di un recente di un provvedimento "dacur", che gli prescriveva il divieto di stazionare in quella piazza e nelle vie circostanti. È stato poi effettuato un controllo tra gli avventori di una sala scommesse, che svolge anche l’attività di bar, all’interno della quale sono stati identificati 13 clienti, di cui 5 con precedenti di polizia. Nel corso delle verifiche, l’attenzione del cane Maui è stata attirata dall’odore di marijuana, detenuta da uno degli avventori, che è stato quindi segnalato per uso personale.

Nel complesso, sono state identificate 148 persone, di cui 33 con precedenti, 70 tra auto e moto ed elevate 10 contravvenzioni per: mancanza di copertura assicurativa, guida di motoveicolo senza uso del casco, guida senza aver conseguito patente o con patente revocata, per guida senza revisione e per intralcio alla circolazione.