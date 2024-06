San Cristoforo, non si fermano i controlli: sospesa l'attività di due macellerie

La questura di Catania continua a mantenere alta l'attenzione nei quartieri centrali di Catania attraverso un'intensa attività di controllo straordinario del territorio, ideata con l'obiettivo di contrastare ogni forma di illegalità. Nei giorni scorsi sono stati condotti nuovi controlli mirati in vari quartieri della città, utilizzando il modulo del "controllo integrato". Le operazioni, coordinate dal commissariato centrale e dall’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno coinvolto anche il commissariato di San Cristoforo, il reparto prevenzione crimine, il X reparto mobile, la polizia scientifica e la polizia locale. Queste azioni sono state svolte in diversi giorni e orari per garantire verifiche incisive e imprevedibili. Anche un elicottero del V reparto volo della polizia di Stato ha dato il proprio supporto, fornendo una visione generale delle attività sul campo e garantendo la sicurezza delle pattuglie. In totale sono state controllate 211 persone, di cui diverse con precedenti, e 81 veicoli.

Nel video alcuni controlli antidroga, eseguiti anche nei giorni scorsi

La posizione di due cittadini albanesi è al vaglio dell’ufficio immigrazione, mentre un 61enne tunisino, irregolare sul territorio, è stato avviato verso l’espulsione e il rimpatrio. Le verifiche hanno interessato anche alcune attività commerciali della zona. In aziona anche il personale dell’Asp servizio veterinario, dell’Asp servizio igiene pubblica e dell’ispettorato del lavoro. Un panificio è stato sanzionato per oltre 3 mila euro per occupazione abusiva del suolo pubblico, mancata etichettatura dei prodotti e altre violazioni amministrative. Due macellerie hanno subito la sospensione dell’attività: una per gravi violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro e presenza di personale in nero, con sanzioni per oltre 28 mila euro, e l’altra per mancanza dei requisiti professionali e della scia amministrativa, con sanzioni per 5 mila euro.

Una sala giochi è stata ispezionata e gli avventori identificati. Due autofficine sono state controllate: una ha ricevuto sanzionati per 16 mila euro ed è scattato il sequestro delle attrezzature per mancanza di autorizzazioni. Gli agenti della squadra mobile, supportati dall’elicottero, hanno effettuato controlli e perquisizioni in molte abitazioni del quartiere. Due persone sono state portate in questura per ulteriori approfondimenti sulla loro posizione. Infine, sono stati eseguiti diversi controlli nei confronti di persone sottoposte a restrizioni della libertà personale.