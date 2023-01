Controlli a San Cristoforo, 29enne nascondeva una pietra di cocaina dentro l'armadio: arrestato

I carabinieri della “squadra Lupi” del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio, un catanese di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende penali connesse ai reati contro il patrimonio.

Nella circostanza i militari dell’Arma, nel corso di un articolato servizio volto a contrastare lo smercio di droga nello storico quartiere di San Cristoforo, hanno avviato il monitoraggio dei movimenti del pusher, che bloccato in via Mulini a Vento, ha subito rivelato un forte stato di agitazione. È quindi scattata la perquisizione presso la sua vicina abitazione, durante la quale l’uomo, su invito dei carabinieri e per alleviare le inevitabili conseguenze giudiziarie connesse alla sua condotta illecita, ha prelevato dall’armadio della camera da letto, un borsone con all’interno una pietra di cocaina, dal peso di 59 grammi, sufficienti per la suddivisione in 223 dosi, per un valore al dettaglio di circa 4000 euro, nonchè un bilancino di precisione recante tracce della stessa sostanza stupefacente. Consegnata poi anche una macchina per il confezionamento sottovuoto, segno evidente della preparazione di grossi quantitativi di droga. Il soggetto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, disponendone la custodia cautelare presso il carcere catanese di piazza Lanza.