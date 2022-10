San Giovanni Galermo, i carabinieri trovano una stalla abusiva e 700 grammi di marijuana

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del 12esimo Reggimento “Sicilia”, del nucleo cinofili di Nicolosi e del personale veterinario dell’Asp di Catania, hanno svolto un servizio di contrasto all’illegalità diffusa e al traffico di droga nel quartiere di San Giovanni Galermo. Ispezionando un garage in via Ustica di proprietà di un pregiudicato 48enne catanese, i carabinieri si sono trovati di fronte ad una stalla abusiva, al cui interno era alloggiato un cavallo. Per l’uomo sono quindi scattate le sanzioni amministrative, per un importo pari ad 1.800 euro. Il locale adibito a scuderia non era registrato ed è stata accertata l’omessa registrazione nella Banca dati nazionale dell’equide. Inoltre il cavallo era sprovvisto di microchip. L’animale è stato visitato dai veterinari dell’Asp, che lo hanno trovato in buone condizioni generali di salute, ed è stato affidato in custodia al proprietario, che dovrà immediatamente farsi carico di reperire un alloggiamento adeguato alla sua custodia. Grazie al fiuto dei cani antidroga,i carabinieri hanno rinvenuto, ben nascosto in un locale attiguo al garage ispezionato poco prima, un borsone contenente 700 grammi di marijuana suddivisa in 6 buste, nonché una pistola giocattolo, priva di tappo rosso, marca “Bruni” mod. 85 con caricatore senza colpi. Sono in corso le indagini e gli esami tecnici volti ad accertare la riconducibilità della droga e dell’arma, al momento sequestrate a carico di ignoti. Nell’ambito delservizio di controllo si è anche proceduto al controllo di una trentina di persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari, riscontrandone la regolare presenza in casa.