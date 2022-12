Controlli interforze tra le vie della movida durante il weekend

Nel corso del fine settimana, il questore di Catania ha disposto dei servizi di vigilanza e controllo nelle vie del centro storico, con assetto interforze, per evitare possibili reati o atti violenti tra le vie della movida. In particolare, sono stati pianificati controlli mirati in tre aree di intervento. In via Teatro Massimo, piazza Vincenzo Bellini e nell’area di via Sangiuliano e vie limitrofe, hanno operato equipaggi della questura, della polizia stradale e locale – settore annona, coadiuvati dal personale della polizia scientifica. Sulle vie Gemmellaro e Santa Filomena, sono stati impiegati equipaggi della guardia di finanza e della polizia locale. Nell’area di piazza Federico di Svevia, infine, sono entrati in azione equipaggi dei reparti territoriali dell’Arma dei carabinieri, del nucleo anti sofisticazione e sanità e dal personale della polizia locale.

Massima attenzione anche sugli aspetti riguardanti la viabilità. Complessivamente, sono state controllate 90 persone, 55 veicoli e 16 esercizi commerciali. Nello specifico, nell’area di via Gemmellaro - via Santa Filomena, piazza Vincenzo Bellini - via A. di Sangiuliano e via Coppola, sono state controllate 40 persone, 28 veicoli di cui 6 sottoposti a sequestro/fermo amministrativo e 16 esercizi commerciali, elevando 28 sanzioni al codice della strada per un totale di circa 24 mila euro. Nell’area di piazza Federico di Svevia, sono state controllate 50 persone, di cui 3 indagate in stato di libertà e 3 sottoposte a perquisizione personale. Controllati, infine 27 veicoli di cui 4 sottoposti a sequestro/fermo amministrativo, elevando 14 sanzioni al codice della strada per un totale di circa 13 mila euro.