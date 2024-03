Controlli interforze sulla movida a Catania, sanzioni in zona Teatro Massimo e in piazza Federico di Svevia

Proseguono in maniera costante, anche nel fine settimana appena trascorso, i servizi di presidio e controllo delle forze di polizia nelle zone del centro storico cittadino, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Predisposti, infatti, mirati servizi interforze di vigilanza e di ordine pubblico nell’area di piazza Vincenzo Bellini e zone limitrofe. Sul posto agenti della questura di Catania, militari della guardia di finanza e pattuglie della polizia locale, con il supporto operativo di operatori della polizia scientifica e di unità di rinforzo del X reparto mobile, mentre in piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti hanno operato militari dell’Arma dei carabinieri.

Controlli in piazza Vincenzo Bellini

Nella zona circostante piazza Bellini, gli equipaggi della polizia e della guardia di finanza sono stati dislocati in modo da evitare l’accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto di motocicli, ma anche per vigilare sulle condotte degli avventori, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, come lo spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i giovani. Nel corso dei servizi, nella zona del Teatro Massimo, sono state identificate 43 persone e controllati 24 veicoli, con la contestazione di 16 infrazioni di norme del codice della strada, di cui 5 per divieto di sosta, la maggior parte delle quali nei confronti di automobilisti che avevano lasciato l’auto in sosta su via Sangiuliano in modo irregolare, per transito in zona a traffico limitato, e per mancato uso del casco alla guida di motocicli.

Controlli in piazza Federico di Svevia

Nelle aree in cui hanno operato i carabinieri, sono stati impiegati 3 equipaggi della compagnia di piazza Dante nella zona di piazza Teatro Massimo, piazza Federico di Svevia e via Gemmellaro, dove i militari dell’Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché la guida in stato d’ebbrezza e quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione. Sono state controllate 37 persone, tra fruitori della movida ed utenti della strada e 21 veicoli; contestate, inoltre, 13 sanzioni al codice della strada con importo complessivo di euro 1.100, per mancata revisione e divieto di sosta e sosta sulle strisce pedonali, nei confronti di automobilisti che avevano parcheggiato irregolarmente la propria auto davanti al Castello Ursino, impedendo in tal modo il fenomeno della “sosta selvaggia” in quelle aree, a favore del decoro urbano; 1 sanzione per “occupazione del suolo pubblico” – 173 euro – nei confronti di un bar di via Gemmellaro, che aveva indebitamente invaso il marciapiede e la sede stradale con sedie e tavoli, con il ripristino della fruibilità dei luoghi per avventori e passanti; 6 controlli volti a prevenire la guida sotto l’effetto di alcool, con l’utilizzo dell’etilomentro – nessun utente positivo; attività antidroga: 4 perquisizioni personali tra giovani per la ricerca si stupefacenti, con esito negativo.