Pugno duro contro i parcheggiatori abusivi, altre tre persone sanzionate dalla questura

Nella serata di ieri, i motociclisti dell’ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania hanno effettuato di diversi controlli contro i parcheggiatori abusivi che gravitano in varie zone del centro storico. Tre persone, tutte con precedenti penali, sono state colte sul fatto mentre chiedevano soldi agli automobilisti impegnati nelle manovre di parcheggio. Nello specifico, sono stati sanzionati amministrativamente tre 54enni, due catanesi e un algerino. Erano rispettivamente posizionati a "lavoro" in via Felice Gambino, in piazza Carlo Alberto e in via San Gaetano alla Grotta.

Il risultato conseguito nel corso di questo servizio si inserisce nell’ambito di una più vasta attività di contrasto di questo odioso fenomeno, che non risparmia nessuna zona della città interessata dalla presenza di frequentatori della movida. Nel corso degli ultimi due mesi sono state elevate 155 sanzioni amministrative, denunciando all’autorità giudiziaria 40 persone per inosservanza del dacur. Con questo provvedimento amministrativo emesso dal questore, viene inibita la frequentazione di una determinata zona o via. Infine, un parcheggiatore è stato arrestato per estorsione grazie alla collaborazione fornita da un cittadino.