Controlli e sanzioni per un ristorante vicino alla stazione ferroviaria

Lo scorso 20 settembre, i poliziotti della squadra amministrativa del commissariato centrale hanno effettuato un approfondito controllo ad una nota attività di ristorazione - di cui non è stato fornito il nome dalle forze dell'ordine - presente nelle immediate adiacenze della stazione ferroviaria. Al controllo, effettuato con il concorso della locale polizia ferroviaria e con gli operatori delle polizia scientifica che ne hanno documentato le varie fasi, ha preso parte anche personale dell’Asp ufficio igiene pubblica, dell’Asp Spresal, dell’Asp dipartimento veterinario e dell’Ispettorato del Lavoro.

La titolare del ristorante è stata denunciata poiché, senza alcuna autorizzazione, aveva occupato l’intero marciapiede antistante l’ingresso del locale, di fatto impedendone la fruizione da parte dei pedoni, collocando tavolini e sedie su una superficie di circa 300 mq, delimitata da pannelli in plexiglas portafioriere.

Pertanto, si è provveduto, al sequestro di tutto il materiale (50 tavolini, 200 sedie e 14 pannelli) e al ripristino dello stato originario dei luoghi. Altresì, sono state riscontrare ulteriori irregolarità con conseguenti sanzioni per un ammontare complessivo di circa 4mila euro: "Violazioni del dlg. 81/08 sulla sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro, mancata tracciabilità di prodotti ittici, difformità in planimetria". Sono in corso ulteriori approfondimenti ed accertamenti.