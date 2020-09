Controlli dei carabinieri nelle scuole per il rispetto delle norme sul Covid

La profilassi per il contenimento ed il contrasto al Coronavirus ha modificato quest’anno il consueto approccio all’inizio dell’anno scolastico da parte di studenti, corpo docente e personale addetto. In tale contesto il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto uno specifico servizio in tutta la provincia etnea al fine di vigilare sul rispetto delle misure di contenimento del virus e di supporto a tutti gli studenti, i loro genitori e i dirigenti scolastici, quest’ultimi preventivamente contattati dai Comandanti di Stazione, al fine di evitare ogni criticità in concomitanza con l’inizio delle lezioni. Il servizio in questione è stato svolto in modo discreto proprio per non turbare gli alunni, soprattutto quelli in tenera età, generando però consapevolezza della necessità di operare nel rispetto delle normative anti Covid-19.

