Gazebo abusivo e scommesse illegali: denunciato il titolare di un chiosco

I carabinieri della compagnia di Piazza Dante, con il supporto dei colleghi del 12esimo reggimento Sicilia e in collaborazione con la polizia locale di Catania e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato dei controlli in alcune attività commerciali della zona, concentrando l’attenzione su quelle presenti in via F. Crispi, viale Libertà e via Umberto. Durante le fasi del controllo ad un chiosco bar del centro è stato accertato come il titolare del locale, un 27enne catanese, avesse fatto montare irregolarmente una struttura esterna con tende e porte trasparenti, che di fatto invadeva un’area pubblica di 21 metri. La tensostruttura, che avrebbe dovuto essere immediatamente mobile ed amovibile, è risultata invece ben vincolata al suolo con dei bulloni in ferro, che oltretutto hanno danneggiato anche il manto stradale.

Sanzioni per 10 mila euro

L’intera veranda abusiva è stata quindi sottoposta a sequestro dai carabinieri. Passando poi alle attività ispettive all’interno del locale, il personale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, insieme ai carabinieri, ha riscontrato una violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza perché all’interno dell'attività commerciale hanno trovato installati apparecchi destinati al gioco d’azzardo e non, con caratteristiche tecniche difformi da quelle indicate dalla legge. Anche un video terminale destinato alle scommesse on-line e non autorizzato è stato sequestrato. A carico del proprietario del bar, a causa di tutte le violazioni riscontrate, sono scattate sia la denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di "invasione di terreni o edifici", che sanzioni amministrative per un totale di 10 mila euro.

I controlli su strada

In una seconda fase del servizio, maggiormente focalizzato sulle attività su strada, sono stati organizzati diversi posti di controllo lungo le strade principali e secondarie e in prossimità degli incroci. Una 25enne di Piazza Armerina è stata denunciata per il reato riciclaggio, dopo essere stata fermata, nei pressi di piazza Dante, a bordo di una Smart risultata rubata.

Una Smart con targhe di un'altra auto

La donna fermata si è subito mostrata preoccupata e nervosa durante il controllo. Infatti, sulla sua city car erano state montate delle targhe regolari, intestate alla stessa conducente, ma relative ad un altro veicolo. L’auto è stata sottoposta a sequestro. I carabinieri hanno quindi fermato 29 veicoli e identificato 51 persone, elevando 8 sanzioni amministrative per mancata copertura assicurativa e revisione periodica, guida senza casco, cintura e patente, per un totale di circa 3.427 euro. Per 1 veicolo è scattato anche il sequestro amministrativo.